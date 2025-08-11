En diálogo con sanjuan8.com, la nutricionista Mariana García Sirerol (matrícula profesional 252) reflexionó sobre los desafíos actuales en la nutrición, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde circula mucha información contradictoria y en ocasiones peligrosa.
Entre likes y salud: la nutrición frente al reto de las falsas promesas en redes
En el Día del Nutricionista, Mariana García Sirerol adviertió sobre los desafíos actuales de la alimentación en tiempos de redes sociales y llama a elegir alimentos reales, frescos y nutritivos, alejándose de dietas milagrosas y falsas promesas.