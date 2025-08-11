Entre likes y salud: la nutrición frente al reto de las falsas promesas en redes

“Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para difundir conocimientos, pero también son un arma de doble filo si no se usan con responsabilidad. No podemos permitir que la población siga consumiendo dietas milagrosas o consejos de influencers que no tienen formación profesional”, explicó.

Según García Sirerol, el compromiso de los profesionales de la nutrición es educar y reeducar a la sociedad para que pueda identificar información confiable y tomar decisiones informadas sobre su alimentación. “Debemos mostrar que comer bien no es una moda ni un castigo, sino una cuestión de salud y prevención que construye calidad de vida en el presente y el futuro”, afirmó.