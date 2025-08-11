"
nutrición

Entre likes y salud: la nutrición frente al reto de las falsas promesas en redes

En el Día del Nutricionista, Mariana García Sirerol adviertió sobre los desafíos actuales de la alimentación en tiempos de redes sociales y llama a elegir alimentos reales, frescos y nutritivos, alejándose de dietas milagrosas y falsas promesas.

Por Marcela Silva

En diálogo con sanjuan8.com, la nutricionista Mariana García Sirerol (matrícula profesional 252) reflexionó sobre los desafíos actuales en la nutrición, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde circula mucha información contradictoria y en ocasiones peligrosa.

“Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para difundir conocimientos, pero también son un arma de doble filo si no se usan con responsabilidad. No podemos permitir que la población siga consumiendo dietas milagrosas o consejos de influencers que no tienen formación profesional”, explicó.

Según García Sirerol, el compromiso de los profesionales de la nutrición es educar y reeducar a la sociedad para que pueda identificar información confiable y tomar decisiones informadas sobre su alimentación. “Debemos mostrar que comer bien no es una moda ni un castigo, sino una cuestión de salud y prevención que construye calidad de vida en el presente y el futuro”, afirmó.

La especialista también alertó sobre el impacto negativo de los estándares corporales irreales que circulan en plataformas como Instagram o TikTok, que generan falsas expectativas y pueden provocar daños físicos y emocionales. “Los cuerpos ‘perfectos’ no existen, y perseguirlos solo trae perjuicios. La nutrición responsable debe enfocarse en la salud, no en la comparación con otros”, destacó.

Por último, Mariana García Sirerol remarcó que es posible alimentarse bien sin gastar mucho dinero, adaptando las recomendaciones a cada bolsillo familiar. El llamado es a buscar siempre el asesoramiento de profesionales matriculados, para evitar caer en información errónea que puede ser perjudicial.

“Con educación, compromiso y conciencia digital podemos transformar la nutrición en una herramienta real para mejorar la calidad de vida de todos”, concluyó.

