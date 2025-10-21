El Tribunal Oral Federal que juzga a los diez acusados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea decidió adelantar la lectura de la sentencia, que inicialmente estaba prevista entre las 14 y las 15 horas. Finalmente, el veredicto se conocerá a las 12.30 del mediodía, tras un cuarto intermedio que fue dispuesto luego de que concluyeran las últimas palabras de los imputados.
En vivo: adelantaron la lectura del veredicto y será a las 12:30
El dictamen se conocerá, tras un cuarto intermedio que fue dispuesto luego de que concluyeran las últimas palabras de los imputados.