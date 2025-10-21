"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > veredicto

En vivo: adelantaron la lectura del veredicto y será a las 12:30

El dictamen se conocerá, tras un cuarto intermedio que fue dispuesto luego de que concluyeran las últimas palabras de los imputados.

El Tribunal Oral Federal que juzga a los diez acusados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea decidió adelantar la lectura de la sentencia, que inicialmente estaba prevista entre las 14 y las 15 horas. Finalmente, el veredicto se conocerá a las 12.30 del mediodía, tras un cuarto intermedio que fue dispuesto luego de que concluyeran las últimas palabras de los imputados.

La jornada comenzó a las 9 de la mañana, cuando uno a uno, los acusados se dirigieron al tribunal para dar su versión final antes de la sentencia. La audiencia transcurrió con normalidad y concluyó antes de lo previsto, lo que motivó el cambio de horario para la resolución final.

El tribunal está integrado por las juezas Eliana Rattá (San Juan), Carolina Pereira y Gretel Diamante (ambas de San Luis). Antes de pasar a deliberar, escucharon las declaraciones de los imputados, quienes coincidieron en un pedido común: justicia y una sentencia justa.

Te puede interesar...

La lectura del fallo marcará un momento histórico en la causa iniciada hace más de 20 años por la desaparición del dirigente mutualista y empleado universitario.

Embed

Temas

Te puede interesar