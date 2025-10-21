En vivo: adelantaron la lectura del veredicto y será a las 12:30

La jornada comenzó a las 9 de la mañana, cuando uno a uno, los acusados se dirigieron al tribunal para dar su versión final antes de la sentencia. La audiencia transcurrió con normalidad y concluyó antes de lo previsto, lo que motivó el cambio de horario para la resolución final.

El tribunal está integrado por las juezas Eliana Rattá (San Juan), Carolina Pereira y Gretel Diamante (ambas de San Luis). Antes de pasar a deliberar, escucharon las declaraciones de los imputados, quienes coincidieron en un pedido común: justicia y una sentencia justa.