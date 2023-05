En un multitudinario acto, Uñac y Baistrocchi cerraron la campaña

Por su parte el intendente Emilio Baistrocchi agradeció a todos la presencia. “Muchas gracias a todos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos, vecinas, Desamparados, Concepción, Trinidad; están acá. Este es un equipo con trabajo, con mucha gestión. En estos 3 años y medio hemos logrado que nuestra Capital crezca”, destacó el jefe comunal y candidato a la reelección por la intendencia.

“El municipio con provincia han llegado con fondos de la minería a barrios, con el IPV en 4 complejos habitacionales, con Marita Benavente conseguimos el Centro de Atención al Ciudadano, con el Coqui Chica hicimos un fantástico playón polideportivo acá cerquita en lo que era el baldío de Las Lilas y Las Rosas, con Claudia Grynszpan hemos sumado cultura y turismo en Capital”, enumeró.

“Detrás de las cloacas en Desamparados, detrás de los pavimentos en avenidas, está nuestro gobernador y no nos olvidamos. Y porque no nos olvidamos es que estuvimos, estamos y seguiremos estando con este proyecto, con estos candidatos y seguiremos construyendo en este equipo. Sigamos militando con responsabilidad. Lo nuestro no es la crítica, ni las peleas, lo nuestro son las propuestas y hacer. Esa es nuestra carta de distinción. Venimos encarando un proceso con seriedad, propuestas y realidades; pese a las críticas. Les agradezco de corazón las puertas que han golpeado, las calles caminadas, las reuniones que nos han generando y todo lo hecho para llegar a cada uno de los capitalinos con nuestra propuesta” dijo Baistrocchi.

El gobernador Sergio Uñac cerró los discursos. “Es un gusto que en este tramo final podamos juntarnos acá, recuperar energías y poner en foco que el 14 de mayo no es un día cualquiera. Se define presente y futuro de Capital y San Juan . Estoy acá para comprometerme con Emilio y su gente. Para que con cristian sigamos transformando esta ciudad que tanto quieren ustedes y nosotros”.

El mandatario reflexionó sobre las críticas de partidos opositores. “En estos días veía una aceleración de visitas de JXC y pensaba: qué lindo sería que lo que dicen acá lo digan en Capital Federal, donde desconocen la minería, la producción y limitan las publicidades que dicen que es bueno consumir el vino que producimos”.

“Con Emilio hemos transitado grandes momentos, cuando èl era ministro de Gobierno de quien les habla, impulsamos las reformas más importantes de la justicia: flagrancia, oralidad en el sistema penal, y tuve la oportunidad de redoblarle los desafíos cuando le dije que lo necesitaba para hacerse cargo del departamento más grande que tiene San Juan. Y ahí estuvo Emilio construyendo con ustedes Capital todos los días. Creo que el mejor homenaje a la democracia de nuestro país este 14 de mayo es saber que a los proyectos políticos no solo hay que pertenecer sino defenderlos. Esta última semana tenemos que tocar hasta la última casa, hablar con el vecino más alejado y decirle que San Juan en 7 años ha logrado parámetros económicos y sociales que pocas provincias del país han podido alcanzar. no es necesario cambiar nada, porque hemos cambiado nosotros la Capital”.