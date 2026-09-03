Funcionarios de Nación recorrieron emprendimientos de uva, pistacho y pasas

El recorrido continuó en la fábrica de dulces Monserrat, donde la comitiva conoció el proceso de elaboración del tradicional dulce de membrillo sanjuanino. Luego, visitaron el Polo Pistachero, donde mantuvieron una reunión con representantes de la Cámara de Productores de Pistacho y observaron las distintas etapas de la cadena, desde los viveros y la producción hasta el procesamiento.

La delegación también recorrió una planta dedicada al procesamiento de pasas de uva, uno de los principales productos de la agroindustria sanjuanina. La agenda incluyó además una visita a las instalaciones del INTA, donde conocieron sus laboratorios y campo experimental, además de las líneas de investigación que se desarrollan en articulación con el sector productivo.

Durante la jornada también hubo reuniones con productores de ajo y tomate, quienes expusieron la situación que atraviesan sus respectivas actividades y plantearon necesidades concretas para fortalecer la producción.

El cierre del recorrido estuvo marcado por un encuentro con representantes de la Sociedad de Chacareros, quienes brindaron un panorama sobre la actualidad de la agricultura provincial y las principales demandas del sector.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la visita permitió fortalecer el diálogo entre Nación, Provincia y los productores, además de conocer de manera directa las dificultades y necesidades de cada cadena productiva.

En ese sentido, los encuentros sirvieron para avanzar en el análisis de herramientas y acciones destinadas a acompañar el crecimiento y la competitividad de la producción sanjuanina.

Continúa la agenda de ArgOliva

Las actividades continuarán este jueves con la Mesa Nacional Olivícola, que se desarrollará desde las 10:30 horas en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico.

El encuentro reunirá a representantes del sector olivícola para analizar la situación de la actividad y abordar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta una de las cadenas productivas más importantes de San Juan.