En San Juan, la venta de autos usados creció un 9.38 % durante el 2025

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos).

Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, dijo que el 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

El directivo destacó que el 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos”.

El anterior récord había sido en el 2013, con 1.855.032 unidades.

Príncipe dijo que “este 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados”.

Además, dijo que están "actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz".

"El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, sostuvo Príncipe.

“En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año”, explicó.

RANKING DE AUTOS USADOS DE DICIEMBRE

VW Gol y Trend: 8.258

Toyota Hilux: 6.018

VW Amarok: 4.281

Chevrolet Corsa y Classic: 4.234

Ford Ranger: 4.212

Ford EcoSport: 3.243

Toyota Corolla: 3.194

Peugeot 208: 2.909

Fiat Palio: 2.796

Ford Fiesta: 2.632

RANKING DE AUTOS USADOS 2025

VW Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

PROVINCIAS QUE CRECIERON EN EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE

Formosa: 29,68%

Santiago del Estero: 25,24%

Neuquén: 23,73%

Jujuy: 17,12%

Catamarca: 17,11%

La Rioja: 16,19%

Salta: 15,99%

Chubut: 15,79%

Río Negro: 14,31%

Chaco: 13,30%

Corrientes: 12,47%

Tucumán: 11,89%

San Juan: 9,38%

Córdoba: 9,30%

San Luis: 9,29%

Santa Cruz: 7,90%

Misiones: 7,59%

Entre Ríos: 7,21%

Mendoza: 6,74%

Santa Fe: 6,50%

Pcia. Bs.As.: 6,39%

La Pampa: 6,74%

CABA: 3,19%

Tierra del Fuego: 2,84%