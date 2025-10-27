"
Tras cuatro días de búsqueda, hallaron con vida a Raúl Araya

Luego de cuatro días de operativo, la Policía de San Juan halló en la Capital a Raúl Ceferino Araya, el hombre de Albardón que estaba desaparecido desde el jueves. Se encontraba deambulando y en buen estado de salud.

Después de cuatro días de intensa búsqueda, la Policía de San Juan encontró con vida a Raúl Ceferino Araya Arce, el hombre de 51 años que había desaparecido el pasado jueves 23 de octubre en Albardón. Fue hallado en el centro de la Capital, deambulando en buen estado de salud.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía de este lunes 27, cuando efectivos policiales que recorrían la zona advirtieron la presencia del hombre en inmediaciones de la Obra Social Provincia, sobre calle Agustín Gnecco, entre Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba. Según informaron fuentes policiales, Araya estaba orientado, aunque con síntomas de frío, ya que llevaba puesta solo una remera desde el día de su desaparición.

Inmediatamente, los uniformados dieron aviso a su familia, que acudió al lugar para reencontrarse con él. Tras brindarle abrigo y asistencia médica preventiva, se realizaron las diligencias correspondientes para que pudiera regresar a su hogar.

Araya padece problemas psicológicos severos, motivo por el cual su desaparición había generado preocupación en toda la comunidad. Durante las cuatro jornadas de búsqueda, el operativo estuvo a cargo de la Policía de San Juan y la UFI Genérica, con el apoyo de las divisiones de Búsqueda de Personas, Canes y personal de las comisarías de la zona norte.

El seguimiento de las cámaras del CISEM había permitido establecer su recorrido inicial el jueves por la mañana: salió de su vivienda en Albardón para pagar una boleta de luz y fue visto por última vez alrededor de las 10:30, caminando por la plaza principal del departamento. A partir de las 12:30 se perdió todo rastro.

Durante el fin de semana circularon versiones que indicaban que el hombre había sido encontrado en un hotel capitalino, pero el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, desmintió esa información y confirmó que la búsqueda seguía activa.

Finalmente, este lunes el operativo arrojó resultados positivos. Araya fue trasladado a un centro de salud para control médico y, más tarde, regresó junto a su familia, que se hará cargo de su cuidado y tratamiento.

El caso dejó en evidencia la rápida intervención policial y la colaboración de vecinos que aportaron datos durante las jornadas de búsqueda, que hoy concluye con un resultado alentador.

