Tras cuatro días de búsqueda, hallaron con vida a Raúl Araya

Araya padece problemas psicológicos severos, motivo por el cual su desaparición había generado preocupación en toda la comunidad. Durante las cuatro jornadas de búsqueda, el operativo estuvo a cargo de la Policía de San Juan y la UFI Genérica, con el apoyo de las divisiones de Búsqueda de Personas, Canes y personal de las comisarías de la zona norte.

El seguimiento de las cámaras del CISEM había permitido establecer su recorrido inicial el jueves por la mañana: salió de su vivienda en Albardón para pagar una boleta de luz y fue visto por última vez alrededor de las 10:30, caminando por la plaza principal del departamento. A partir de las 12:30 se perdió todo rastro.

Durante el fin de semana circularon versiones que indicaban que el hombre había sido encontrado en un hotel capitalino, pero el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, desmintió esa información y confirmó que la búsqueda seguía activa.

Finalmente, este lunes el operativo arrojó resultados positivos. Araya fue trasladado a un centro de salud para control médico y, más tarde, regresó junto a su familia, que se hará cargo de su cuidado y tratamiento.

El caso dejó en evidencia la rápida intervención policial y la colaboración de vecinos que aportaron datos durante las jornadas de búsqueda, que hoy concluye con un resultado alentador.