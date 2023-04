En San Juan, el tomate industrial tendrá una merma promedio del 15%

Gómez argumentó que el año pasado la provincia tuvo un rendimiento de 99.000 kilos por hectárea y se plantaron 2.600 hectáreas. Mientras que en esta temporada se sembraron 2.800 hectáreas y el rendimiento fue de 90.000 kilos por hectárea.

Desde el sector advierten que este no es un mal rendimiento a nivel país, y que la merma no es tan profunda, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo. Para ponerlo en números se estima que el rendimiento promedio por hectárea es de 80.000 kilos, y San Juan lo supera ampliamente. No obstante, Mendoza este año tuvo una merma del 20% de la producción del tomate industrial debido al clima.

Gómez resaltó además que la sequía no afecta a este sector, ya que el 97% de la producción se riega por goteo, es decir, que los productores disponen del recurso hídrico.