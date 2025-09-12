Emotivo retrato: dos padres, un dolor y la misma lucha por justicia

Del otro lado se encuentra el padre de Carolina Sastre, joven víctima de un trágico accidente en la Ruta 40, en el que también perdió la vida su pareja. El responsable, Eliazar Flores Condorí, continuará bajo prisión preventiva según decisión judicial.

image Cintia, la mamá de Julieta y su hermano menor siguen reclamando Justicia.

Aunque ambos casos son distintos —uno vinculado a la responsabilidad médica y el otro a un siniestro vial—, la fotografía refleja un dolor compartido y un reclamo común: justicia por la muerte de sus hijas.

“Una foto con dos realidades distintas, pero con el mismo fin: justicia por la muerte de sus hijas”, destacó la cuenta Familias del Dolor. La imagen se ha convertido en un símbolo de unión y resistencia frente a la impunidad, mostrando que, pese a la tragedia, los padres mantienen viva la memoria de sus hijas y su lucha para que se haga justicia.

image Marita, la mamá de Carolina Sastre, en un encendido pedido de justicia.

Ambos casos han generado un intenso debate social en la provincia, poniendo en primer plano la responsabilidad médica y la seguridad vial, y recordando que detrás de cada procedimiento judicial hay familias que esperan respuestas y reparación por el dolor sufrido.