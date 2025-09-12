"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > padres

Emotivo retrato: dos padres, un dolor y la misma lucha por justicia

Dos familias, atravesadas por tragedias distintas, se unen en la búsqueda de justicia por la memoria de sus hijas. Una imagen que refleja dolor, fuerza y reclamo por responsabilidad.

En las últimas horas, una imagen publicada por la página de Facebook Familias del Dolor conmovió a la comunidad sanjuanina. En la foto se ven dos personas unidas por la pérdida irreparable de sus hijas y la firme convicción de buscar justicia.

Por un lado está Cintia Aboal, madre de Julieta Viñales, quien falleció en marzo de 2020 tras una cirugía de amígdalas. La familia denunció mala praxis y actualmente se desarrolla un juicio contra el médico Maximiliano Babsía, imputado por homicidio culposo.

image

Te puede interesar...

Del otro lado se encuentra el padre de Carolina Sastre, joven víctima de un trágico accidente en la Ruta 40, en el que también perdió la vida su pareja. El responsable, Eliazar Flores Condorí, continuará bajo prisión preventiva según decisión judicial.

image
Cintia, la mam&aacute; de Julieta y su hermano menor siguen reclamando Justicia. &nbsp;

Cintia, la mamá de Julieta y su hermano menor siguen reclamando Justicia.

Aunque ambos casos son distintos —uno vinculado a la responsabilidad médica y el otro a un siniestro vial—, la fotografía refleja un dolor compartido y un reclamo común: justicia por la muerte de sus hijas.

“Una foto con dos realidades distintas, pero con el mismo fin: justicia por la muerte de sus hijas”, destacó la cuenta Familias del Dolor. La imagen se ha convertido en un símbolo de unión y resistencia frente a la impunidad, mostrando que, pese a la tragedia, los padres mantienen viva la memoria de sus hijas y su lucha para que se haga justicia.

image
Marita, la mam&aacute; de Carolina Sastre, en un encendido pedido de justicia.

Marita, la mamá de Carolina Sastre, en un encendido pedido de justicia.

Ambos casos han generado un intenso debate social en la provincia, poniendo en primer plano la responsabilidad médica y la seguridad vial, y recordando que detrás de cada procedimiento judicial hay familias que esperan respuestas y reparación por el dolor sufrido.

Temas

Te puede interesar