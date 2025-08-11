En el marco del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos que se desarrolla este lunes en San Juan, el director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, Franco Berlín, destacó el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Seguridad para combatir la violencia en las canchas de fútbol.
El sistema "Tribuna Segura", se empieza a implementar en San Juan
El director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, indicó que desde la semana próxima el sistema se implementará en la provincia.