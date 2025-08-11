El sistema "Tribuna Segura", se empieza a implementar en San Juan

En rueda de prensa, Berlín subrayó que este tipo de encuentros es “esencial para unificar criterios y erradicar la violencia” y valoró la presencia de referentes de seguridad de clubes de gran relevancia como River Plate, Temperley y la Conmebol.

El funcionario recordó que San Juan fue una de las últimas provincias en sumarse al programa Tribuna Segura, que ya se implementó de manera piloto en el partido entre River y San Martín con resultados positivos. “Es una herramienta clave que disuade a los violentos y evita que ingresen a los estadios, permitiendo identificar en tiempo real a personas con causas pendientes”, afirmó. Según datos oficiales, a nivel nacional se detectaron 800 personas con pedido de captura en canchas de fútbol.