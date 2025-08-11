"
El sistema "Tribuna Segura", se empieza a implementar en San Juan

El director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, indicó que desde la semana próxima el sistema se implementará en la provincia.

En el marco del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos que se desarrolla este lunes en San Juan, el director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, Franco Berlín, destacó el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Seguridad para combatir la violencia en las canchas de fútbol.

En rueda de prensa, Berlín subrayó que este tipo de encuentros es “esencial para unificar criterios y erradicar la violencia” y valoró la presencia de referentes de seguridad de clubes de gran relevancia como River Plate, Temperley y la Conmebol.

El funcionario recordó que San Juan fue una de las últimas provincias en sumarse al programa Tribuna Segura, que ya se implementó de manera piloto en el partido entre River y San Martín con resultados positivos. “Es una herramienta clave que disuade a los violentos y evita que ingresen a los estadios, permitiendo identificar en tiempo real a personas con causas pendientes”, afirmó. Según datos oficiales, a nivel nacional se detectaron 800 personas con pedido de captura en canchas de fútbol.

Berlín adelantó que el sistema comenzará a aplicarse de forma regular en San Juan desde la próxima semana. Además, destacó el impulso a la Ley Antibarras y remarcó que “una decisión sola no alcanza: todos debemos ponernos de acuerdo para unificar criterios” y que es fundamental fomentar la educación y la prevención como parte de la solución.

