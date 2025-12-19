La emoción de Maxi López en Masterchef

FUENTE: PrimiciasYa
“Mostrame a cámara quién te escribió”, le dijo la conductora Wanda Nara. Y ahí su ex pareja leyó: “Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste y todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando. Te amo. Dany”.
Al instante, el participante dijo visiblemente emocionado: “Para qué me invitan si me pongo así”. La conductora en tanto reaccionó al verlo tan conmovido: “Qué lindo, me muero de amor”.
La carta que le había escrito Daniela Christiansson seguía pero Maxi López optó por no leer más el texto para evitar quebrarse de nuevo. "¿Maxi no querés leer un poco más?", le preguntó Wanda. Y él respondió: "No dejá ahí, ya está, gracias".
"Tiene que empezar a practicar...", dejó picando el ex futbolista sobre sus planes de instalarse en la Argentina en 2026 con su familia. Y Nara reaccionó: "Estás dando una primicia, ¿te venis a vivir a la Argentina?". Y el participante se sinceró: "Hay que tener una reunión pero está bueno que hable y que escriba".
Luego, frente a cámara, Maxi López reconoció el particular año que vivió distanciado de su esposa y su hija Elle por trabajo: “Es difícil, es un momento en que Daniela está embarazada y yo acompañé todos los embarazos. Este me tocó estar un poquito menos pero bueno me tocó trabajar también para ellos. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y empezar a trabajar el 2026, vamos a ver qué pasa”.