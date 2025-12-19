River y Boca se disputan a la figura de Estudiantes de La Plata

santiago-ascacibar-1

Asimismo, el jugador no vería con malos ojos una posible salida del “León”, necesitado de ventas, en busca de nuevos horizontes. No obstante, según declaraciones de Juan Sebastián Verón, presidente del cuadro rojiblanco, Estudiantes “quiere retenerlo”, pero reconoció que “hay una cuestión económica donde no pueden competir” con equipos como Boca o River.

Si bien la “Banda” sondeó la situación del ex centrocampista del Stuttgart de Alemania, todavía no realizó una oferta formal por lo que las puertas están más que abiertas para que los de la Ribera hagan un intento por quedarse con el nacido en La Plata.

Con el “Pincha”, Ascacibar jugaría la Copa Libertadores 2026, misma situación en el caso que decidiera fichar por el conjunto azul y oro. En tanto, si se decantara por entrenar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, competirá en la Copa Sudamericana dado que River no logró clasificarse al certamen de mayor importancia del continente.

Lo cierto es que la novela en torno al futbolista de Estudiantes acaba de comenzar, por lo que está lejos de terminar, y habrá que esperar cómo avanza la ventana de transferencias para conocer si el destino del volante será Núñez, Brandsen 805, La Plata u otro equipo que presente una propuesta tentadora para la Comisión Directiva encabezada por la “Brujita”.