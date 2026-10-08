En el marco de COPRE, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento de canaletas y desagües, junto con la reparación de membranas en techos, en escuelas de toda la provincia. El objetivo es retirar la suciedad acumulada por el paso del tiempo y el viento en los edificios escolares, y reforzar el aislamiento hidráulico en los sectores más críticos, de cara a las posibles inclemencias climáticas que podrían presentarse por efecto de El Niño.
San Juan 8 > San Juan > escuelas
El Niño: cómo se preparan las escuelas para las lluvias
Realizan limpieza de techos y canaletas, y reparación de membranas en escuelas de la provincia, para reducir filtraciones ante las posibles lluvias por El Niño.