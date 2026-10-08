El Niño: cómo se preparan las escuelas para las lluvias

Estas tareas se vienen realizando de manera sostenida desde el 2024. Hasta el momento, durante 2026 se intervinieron 292.000 m² de techos y canaletas con trabajos de limpieza, y se repararon 65.600 m² de membranas, en un total de 460 escuelas de la provincia.

Se trata de un trabajo de mantenimiento preventivo: busca reducir el riesgo de filtraciones y deterioros estructurales en los edificios escolares, en el marco del plan de mitigación que se desarrolla ante la temporada de mayores lluvias.