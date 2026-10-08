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El Niño: cómo se preparan las escuelas para las lluvias

Realizan limpieza de techos y canaletas, y reparación de membranas en escuelas de la provincia, para reducir filtraciones ante las posibles lluvias por El Niño.

En el marco de COPRE, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento de canaletas y desagües, junto con la reparación de membranas en techos, en escuelas de toda la provincia. El objetivo es retirar la suciedad acumulada por el paso del tiempo y el viento en los edificios escolares, y reforzar el aislamiento hidráulico en los sectores más críticos, de cara a las posibles inclemencias climáticas que podrían presentarse por efecto de El Niño.

Estas tareas se vienen realizando de manera sostenida desde el 2024. Hasta el momento, durante 2026 se intervinieron 292.000 m² de techos y canaletas con trabajos de limpieza, y se repararon 65.600 m² de membranas, en un total de 460 escuelas de la provincia.

Se trata de un trabajo de mantenimiento preventivo: busca reducir el riesgo de filtraciones y deterioros estructurales en los edificios escolares, en el marco del plan de mitigación que se desarrolla ante la temporada de mayores lluvias.

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