El nene mordido por un perro se encuentra estable

Sumario por lesiones culposas para el dueño del can que mordió al nene de 3 años

El pequeño estaba jugando en la puerta de su casa en el barrio Conjunto 5, en Caucete, cuando el perro de un vecino, de raza cruza con pitbull, se escapó y lo atacó.

Inmediatamente los padres trasladaron al niño al hospital César Aguilar y de allí lo derivaron al Rawson donde quedó internado en cirugía pediátrica.

Luego del ataque, el Juzgado Correccional de turno inició un sumario prevencional por lesiones culposas contra el dueño del animal. Además, personal de la Policía Ecológica le labró un acta por infringir la Ley 2002-L y Ley 2190-L, de tenencia responsable y de perros potencialmente peligrosos. Esto por no tener reglamentariamente en condiciones al can y por no adoptar los recaudos y las medidas de seguridad que le corresponden al animal. Esto quedó a cargo del Juzgado de Faltas de Caucete.