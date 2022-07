Sumario por lesiones culposas para el dueño del can que mordió al nene de 3 años

Un nene de 3 años pelea por su vida tras ser atacado por un perro

La familia del menor trasladó al niño hasta el hospital Cesar Aguilar, tras un llamado de ayuda a la comisaría 9, quienes iban abriendo paso para acelerar la llegada al nosocomio. Allí recibió los primeros auxilios y debido a la gravedad fue trasladado hasta el hospital Guillermo Rawson.

En la Capital, el niño debió ser intervenido quirúrgicamente por sufrir desprendimiento de cuero cabelludo y lesiones en la zona. El parte policial indica que estado de salud es delicado.

Tras el ataque, se inició un sumario de parte del Juzgado Correccional en turno, por lesiones culposas. Además, personal de la Policía Ecológica le labró un acta por infringir la ley Ley 2002-L y Ley 2190-L, de tenencia responsable y de perros potencialmente peligrosos. Esto por no tener reglamentariamente en condiciones al can y por no adoptar los recaudos y las medidas de seguridad que le corresponden al animal. Esto quedó a cargo del Juzgado de Faltas del municipio.