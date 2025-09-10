El intendente Espejo se reunió con vecinos de San Roque por la RP 478

image

Asimismo, se informó que el municipio formalizó la elevación de un expediente al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia, a la Dirección Provincial de Vialidad y al Departamento de Hidráulica, con el objetivo de obtener una solución definitiva.

Otro de los temas planteados por los vecinos fue la necesidad de alumbrado público en la Ruta 478. Al respecto, se recordó que la obra depende de la instalación de una línea de media tensión a cargo de la empresa distribuidora de energía, aunque el municipio ya inició gestiones para que, una vez ejecutada, se puedan concretar las postaciones e iluminación correspondientes.

Este reclamo se suma a otros pedidos que el municipio ha elevado en reiteradas oportunidades. la pavimentación pendiente de 1.800 metros de la Ruta Provincial 456 (calle Eugenio Flores), la ejecución de defensas aluvionales tras el temporal de marzo, y las obras de saneamiento comprometidas luego de la intervención de la Unión Vecinal Arce de Mayorga con el traspaso del servicio de agua potable a OSSE, donde aún no se observan avances concretos.

Mientras tanto, el municipio continúa implementando acciones paliativas con recursos propios: distribución de agua potable en camiones cisterna, mitigación del polvo en calles con trabajos de camiones regadores, reparaciones con maquinarias y provisión de luminarias en sectores críticos.