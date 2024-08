El Gobernador Orrego inauguró la nueva luminaria del CEF N°20

La mejora corresponde a la cancha principal de hockey donde se colocaron 40 proyectores LED de última generación, cada uno con una potencia de 400W, proporcionando un rendimiento total de 58400 lúmenes. Con esta tecnología mejorará la visibilidad durante los partidos y extenderá las horas de juego hasta la noche, ofreciendo condiciones ideales para los equipos participantes.

Es importante mencionar que esta inauguración coincide con la apertura de la 45° edición del Torneo Nacional de Hockey sobre Césped Social, en la categoría Segunda Damas. La cancha de césped de La Granja, será el escenario donde se desarrolle la actividad para las damas mayores de 30 años, que tendrá equipos integrados por 11 jugadoras en cada uno.

Anexo a la actividad en el CEF 20 se jugará el seven en la categorías de Caballeros +30 años, damas master +40 y Maxi damas +50, con epicentro en la cancha de Richet y Zapata. Serán en total 28 equipos de 11 ligas Nacionales de 7 provincias de la Argentina y cerca de 1500 personas que estarán en San Juan durante el fin de semana.

En el acto de apertura, el gobernador Marcelo Orrego dijo que “hoy, tenemos la oportunidad de inaugurar esta nueva iluminación que va a tener el Centro de Educación Número 20, conocido cariñosamente como “La Granja” y donde, por supuesto, al mismo tiempo vamos a dejar inaugurado un evento deportivo como es la 45° edición del Torneo Nacional de Hockey sobre Césped, en este caso de hombres y mujeres que llegan a nuestra provincia de diferentes puntos de Argentina. Son más de 1500 atletas que vienen a San Juan acompañados de sus familias”.

Por su parte, Alberto Chávez, presidente de la Liga de Hockey Social agradeció a las autoridades que hicieron posible que se desarrolle el torneo en San Juan y dijo que "nosotros pedimos las luces y hoy se están inaugurando, muchas gracias por eso"

A su turno, el presidente de la Federación Nacional de Hockey Social, Richard Serial dijo que “estamos muy agradecidos de poder estar este fin de semana en San Juan. Esta Federación surgió caminando las calles, yendo a las comunidades que no pueden llegar a hacer un hockey federado. Este es el segundo torneo más importante que tiene la Federación con esta categoría Sub 30 Damas y Sub 30 caballeros y demás categorías”.

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego dijo que “no puedo dejar de destacar el compromiso que tiene el gobierno de la provincia en generar este tipo de obras. El deporte social es transversal, acompaña a todas las provincias, a las instituciones y nos hace crecer. Tenemos un gobernador que tiene una sensibilidad increíble, que ante cada necesidad, ahí está él para acompañar. No puedo dejar de agradecer esta obra de iluminación porque es un gran esfuerzo por la situación que estamos viviendo, gracias señor gobernador por su compromiso”.