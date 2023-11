El finquero se presentó en la comisaría: no sería la primera vez que le robaban

Era de noche y no se veía nada. El ruido excéntrico despertó al dueño de la finca ubicada en un callejón interno, en las cercanías de Ruta 60. El finquero de 73 años, un jubilado que vive solo en la casa construida en el corazón del terreno privado en Ullum, dijo que no pudo ver la cara de sus agresores. Todavía no se sabe si alcanzaron a llevarse algo porque uno de ellos se fugó sin dejar rastros. Lo que sí se supo es que el otro, se quedó con la peor de las suertes y no vivirá para contarlo. Cerca de las 10 de la mañana, los investigadores no lograron reconocer al sujeto, pero que fue encontrado sin vida a metros del lugar con una herida en su pierna.