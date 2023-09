El director del Banco Central habló para San Juan: "En 2024 llegan los dólares"

Sobre la dolarización y las consecuencias que podría traer poner en marcha las ideas de Milei, aseguró que "sería un error" con consecuencias a corto plazo.

"Cerrar el Banco Central es una locura", dijo D'Attellis, quien explicó por qué es tan importante tener un banco que controle y emita, tal como sucede en todos los países del mundo. "No tiene asidero, incluso no se podría hacer de manera legal", adelantó. Asimismo, el director explicó que "la intención de Milei con esto es dolarizar. Pero si uno adopta el dólar como moneda de curso, no es que elimina la existencia de un Banco Central", indicó el presidente del BCRA.