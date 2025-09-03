Una grave denuncia penal recayó sobre Sergio Cellone, director del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). Según expuso Estela de Castro, encargada de la oficina que funciona en Capital bajo comodato con la Asociación para la Cooperación con la Investigación, la Industria y la Minería (ACIIM), el funcionario habría ordenado el desmantelamiento del lugar.
El director del CASLEO fue denunciado por desmantelar una oficina en Capital
Estela de Castro, encargada del espacio cedido, aseguró que bajo órdenes de la dirección se retiraron puertas y tanques de agua de la sede en Capital. La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª.