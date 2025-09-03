El director del CASLEO fue denunciado por desmantelar una oficina en Capital

“El CASLEO lleva 34 años en esta sede ubicada en Capital. Este espacio era prestado a los investigadores, pero bajo órdenes del director se llevaron los tanques de agua y las puertas. Se han retirado de manera inapropiada”, señaló De Castro en diálogo con Canal 8.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal 8 San Juan (@canal8sanjuan)

La situación derivó en la presentación de una denuncia formal en la Comisaría 3ª contra el titular de CASLEO. Desde ACIIM expresaron su malestar por el accionar, al considerar que afecta directamente a la actividad científica y a los investigadores que utilizaban la oficina.