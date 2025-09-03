"
El director del CASLEO fue denunciado por desmantelar una oficina en Capital

Estela de Castro, encargada del espacio cedido, aseguró que bajo órdenes de la dirección se retiraron puertas y tanques de agua de la sede en Capital. La denuncia fue radicada en la Comisaría 3ª.

Una grave denuncia penal recayó sobre Sergio Cellone, director del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO). Según expuso Estela de Castro, encargada de la oficina que funciona en Capital bajo comodato con la Asociación para la Cooperación con la Investigación, la Industria y la Minería (ACIIM), el funcionario habría ordenado el desmantelamiento del lugar.

“El CASLEO lleva 34 años en esta sede ubicada en Capital. Este espacio era prestado a los investigadores, pero bajo órdenes del director se llevaron los tanques de agua y las puertas. Se han retirado de manera inapropiada”, señaló De Castro en diálogo con Canal 8.

La situación derivó en la presentación de una denuncia formal en la Comisaría 3ª contra el titular de CASLEO. Desde ACIIM expresaron su malestar por el accionar, al considerar que afecta directamente a la actividad científica y a los investigadores que utilizaban la oficina.

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales desde la dirección del Complejo Astronómico sobre la acusación.

