El cráneo hallado no es de Tellechea y "la familia lo tomó con frustración"

A horas de conocerse que los resultados del cotejo de ADN no corresponden al ingeniero Raúl Tellechea, desaparecido en democracia hace algunos años, la causa no recibirá modificaciones en sí. Esta circunstancia paralela podría haber sido convergente y haber arrojado información trascendental, pero no lo fueron y ahora la expectativa central está puesta en el inicio del juicio oral contra los imputados, que podría tener novedades en 28 días.