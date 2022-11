El Congreso aprobó un proyecto de Orrego sobre la discapacidad

Desde hace 2 años Marcelo Orrego venía pidiendo en el Congreso que las personas con discapacidades permanentes no tengan que renovar periódicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD). "Es una burocracia innecesaria y genera muchísimos invonvenientes, porque si el CUD no está actualizado, no se puede acceder a medicamentos, atención médica, etc y esto afecta a las personas más necesitadas y de las zonas alejadas", sostuvo Orrego y agregó: "Para poder actualizar el certificado, tanto la persona con discapacidad como sus familiares, debían perder días de trabajo, hacer grandes distancias, realmente era innecesario".