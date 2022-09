El comercio funcionará como feriado, y el día se debe pagar doble

El comerciante tiene toda la libertad y facultad de decidir si desarrollará o no su actividad comercial en esta fecha. La opción de apertura o no de su comercio es propia, única y libre, fruto de la evaluación de sus condiciones de costo, transporte, afluencia de público, etc.

Si el comerciante evalúa y opta por trabajar, se deberá cumplir con lo que establezca la ley vigente: pago doble de la jornada laboral y otorgamiento de un franco compensatorio.