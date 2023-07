Es cierto que la actividad comercial se ha visto sostenido por el evento celebrado en junio, por el Día del Padre, la Came había manifestado que las ventas cayeron en más de 3 puntos con respecto al año anterior. Sin embargo, en San Juan el panorama no es tan desolador, ya que en la Capital sanjuanina las ventas estuvieron por encima del 1,2% de la actividad marcada el año anterior, lo cual no deja de ser positivo para el sector, aunque se trate de un incremento escaso. "No podemos hablar de crecimiento, pero sí de mantenimiento de las ventas", indicó Laura Zini a sanjuan8.com.