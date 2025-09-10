El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que este miércoles 10 de septiembre quedó acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de agosto de 2025.
San Juan 8 > San Juan > docentes
Docentes ya pueden retirar el pago de Conectividad San Juan de agosto
Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, está disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de hoy.