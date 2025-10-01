La doctora Silvana Lorena Romero Meglioli asumió este miércoles como jueza de Familia, tras el acto de juramento oficial realizado en la Corte de Justicia de San Juan. La ceremonia se desarrolló el 1 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos, y estuvo encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Adriana García Nieto, junto a los ministros Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima.
Silvana Romero Meglioli asumió como jueza de Familia en San Juan
La Corte de Justicia tomó juramento a la abogada, quien cubrirá la vacante tras el fallecimiento del juez Gustavo Almirón. Fue designada por la Cámara de Diputados.