Silvana Romero Meglioli asumió como jueza de Familia en San Juan

Romero Meglioli fue designada el 18 de septiembre, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. De un total de 55 postulantes iniciales, llegaron a la instancia final los abogados Ana Martina Dai Pra, Ricardo Daniel Romero y Romero Meglioli, quien obtuvo la mayoría de votos tras la propuesta presentada por la diputada radical Alejandra Leonardo.

La nueva magistrada reemplazará en el cargo al juez Gustavo Almirón, fallecido meses atrás. Abogada egresada con medalla de honor de la Universidad Nacional de San Juan, Romero Meglioli cuenta con especializaciones en Derecho de Familia y una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial, donde se desempeñaba como secretaria en una Defensoría oficial.

Tras prestar juramento, firmó el acta de asunción y recibió el diploma y el sello oficial. La presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, destacó la importancia de su incorporación al fuero de Familia y el enfoque que aportará en casos vinculados a la vulnerabilidad y la prevención del daño.

La ceremonia concluyó con la presencia de familiares, colegas y funcionarios judiciales, quienes acompañaron a Romero Meglioli en su incorporación como jueza de Familia, un fuero clave dentro de la estructura judicial sanjuanina.