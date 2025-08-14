Durante la mañana del jueves 14 de agosto, la Cámara de Diputados de San Juan llevó a cabo la Séptima Sesión del periodo ordinario, presidida por el vicegobernador Fabián Martín y acompañada por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.
Diputados aprobaron ley que promueve producción local y obras públicas
La Legislatura sancionó una norma que utiliza fondos del Impuesto a la Radicación de Automotores para pavimentos y reduce impuestos a la industria, impulsando producción local y obra pública.