San Juan > diputados

Diputados aprobaron ley que promueve producción local y obras públicas

La Legislatura sancionó una norma que utiliza fondos del Impuesto a la Radicación de Automotores para pavimentos y reduce impuestos a la industria, impulsando producción local y obra pública.

Durante la mañana del jueves 14 de agosto, la Cámara de Diputados de San Juan llevó a cabo la Séptima Sesión del periodo ordinario, presidida por el vicegobernador Fabián Martín y acompañada por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.

Entre los temas destacados, se sancionó una ley que destina recursos del Impuesto a la Radicación de Automotores a obras viales y reduce la carga impositiva para la industria manufacturera, con el objetivo de impulsar la producción local y mejorar la infraestructura provincial.

La normativa, presentada por el Poder Ejecutivo mediante el mensaje nº 27, introduce modificaciones al Código Tributario y a la Ley Impositiva Anual 2025, con medidas clave:

  • Alícuota reducida del 1,50% para contribuyentes de la actividad industrial.

  • Fondos del Impuesto a la Radicación de Automotores destinados a la construcción de pavimentos firmes y obras complementarias a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

  • Ajustes en las tasas de servicios hídricos, abarcando usos domésticos, industriales, recreativos, mineros y agrícolas.

  • Autorización al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda para efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

Además, la Legislatura aprobó un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y declaró de interés diversas actividades culturales, educativas, sociales y deportivas en toda la provincia. Entre ellas se destacan exposiciones en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin, congresos educativos y deportivos, y celebraciones religiosas y comunitarias.

