Diálogo abierto: continúa la negociación docente para el ciclo 2025

El Gobierno y los gremios docentes avanzaron en la sexta sesión de la paritaria 2025, donde analizaron la agenda salarial y laboral del próximo año y acordaron continuar el diálogo en los próximos días.

El Gobierno de San Juan retomó este viernes la mesa de negociación con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, en el marco de la sexta sesión de la cuarta paritaria correspondiente al período 2025. El encuentro dio continuidad al trabajo que vienen desarrollando las partes en relación con las condiciones salariales y laborales del sector educativo para el próximo año.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien abrió la mesa junto a funcionarios de su cartera y del Ministerio de Educación. Entre ellos participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico, Martín Recabarren.

Las tres organizaciones con representación docente estuvieron presentes. Por UDAP asistieron su secretaria General, Patricia Quiroga, junto a Daniel Persichella, Verónica Jofré y Walter Ríos. Desde AMET participaron Daniel Quiroga, Adrián Ruiz y Francisco Campos, mientras que UDA estuvo representada por su secretaria General, Karina Navarro, acompañada por Elena Hierrezuelo y Guillermo Meritello.

Temas abordados y continuidad

Durante la sesión se repasaron los puntos planteados previamente por los sindicatos, en un clima de trabajo que ambas partes consideran clave para avanzar hacia acuerdos que contemplen las necesidades de los trabajadores de la educación. Los ítems analizados forman parte de la agenda que definirá los criterios salariales y las condiciones laborales del ciclo lectivo 2025.

Desde el Gobierno indicaron que continuarán evaluando las propuestas acercadas por las organizaciones gremiales y que la negociación seguirá en los próximos días, dentro del esquema paritario previsto para cerrar definiciones antes del inicio del nuevo año.

