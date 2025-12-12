Diálogo abierto: continúa la negociación docente para el ciclo 2025

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien abrió la mesa junto a funcionarios de su cartera y del Ministerio de Educación. Entre ellos participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico, Martín Recabarren.

Las tres organizaciones con representación docente estuvieron presentes. Por UDAP asistieron su secretaria General, Patricia Quiroga, junto a Daniel Persichella, Verónica Jofré y Walter Ríos. Desde AMET participaron Daniel Quiroga, Adrián Ruiz y Francisco Campos, mientras que UDA estuvo representada por su secretaria General, Karina Navarro, acompañada por Elena Hierrezuelo y Guillermo Meritello.