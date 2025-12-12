El Gobierno de San Juan retomó este viernes la mesa de negociación con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, en el marco de la sexta sesión de la cuarta paritaria correspondiente al período 2025. El encuentro dio continuidad al trabajo que vienen desarrollando las partes en relación con las condiciones salariales y laborales del sector educativo para el próximo año.
Diálogo abierto: continúa la negociación docente para el ciclo 2025
El Gobierno y los gremios docentes avanzaron en la sexta sesión de la paritaria 2025, donde analizaron la agenda salarial y laboral del próximo año y acordaron continuar el diálogo en los próximos días.