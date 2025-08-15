El Gobierno Nacional declaró este viernes 15 de agosto como día no laborable con fines turísticos, con el objetivo de favorecer el descanso, el turismo interno y el consumo. La fecha coincide con un fin de semana largo especial para San Juan, ya que se suman dos fechas relevantes: el Día del Niño, que se celebra este domingo 17 de agosto, y el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado nacional inamovible.
Día no laborable: así funcionarán los servicios en San Juan este viernes
El 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos. Habrá cambios en el transporte, la atención bancaria, la administración pública y el comercio.