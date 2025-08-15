Día no laborable: así funcionarán los servicios en San Juan este viernes

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan se recomendó a los comerciantes abrir sus locales el viernes para aprovechar el movimiento previo a la celebración infantil. El objetivo es que los clientes puedan adelantar sus compras y que los comercios incrementen sus ventas.

En cuanto al transporte público, las empresas concesionarias informaron que el servicio funcionará con frecuencia de fin de semana.