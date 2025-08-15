"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Viernes

Día no laborable: así funcionarán los servicios en San Juan este viernes

El 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos. Habrá cambios en el transporte, la atención bancaria, la administración pública y el comercio.

El Gobierno Nacional declaró este viernes 15 de agosto como día no laborable con fines turísticos, con el objetivo de favorecer el descanso, el turismo interno y el consumo. La fecha coincide con un fin de semana largo especial para San Juan, ya que se suman dos fechas relevantes: el Día del Niño, que se celebra este domingo 17 de agosto, y el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado nacional inamovible.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan se recomendó a los comerciantes abrir sus locales el viernes para aprovechar el movimiento previo a la celebración infantil. El objetivo es que los clientes puedan adelantar sus compras y que los comercios incrementen sus ventas.

En cuanto al transporte público, las empresas concesionarias informaron que el servicio funcionará con frecuencia de fin de semana.

Te puede interesar...

Por su parte, no habrá atención en la administración pública, bancos ni en las escuelas durante la jornada.

Temas

Te puede interesar