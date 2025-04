Día del Trabajador: comercios y shoppings permanecerán cerrados este 1º de Mayo

La medida sigue la lógica habitual de esta fecha, en la que se rinde homenaje a los derechos laborales, por lo que los establecimientos que normalmente trabajan en otros feriados, en esta ocasión mantendrán sus persianas bajas.

En cambio, el viernes 2 de mayo, declarado “día no laborable con fines turísticos”, los comercios volverán a abrir en su horario habitual. Según explicó la Cámara, al tratarse de una jornada no obligatoria, es el empleador quien decide si el trabajador debe presentarse o no. En cualquiera de los casos, la jornada se abona como un día normal.