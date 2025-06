Día del Padre: el aguinaldo y el feriado reavivan las esperanzas del comercio

Entre las promociones más destacadas, Rodríguez mencionó 30% de descuento en zapatillas por la compra de dos pares, rebajas del 50% en vinos, pagos en efectivo con bonificaciones y hasta 6 cuotas sin interés. Sin embargo, fue claro: “Cuando no hay plata, no hay plata. Si no alcanza, no alcanza, pero el comerciante está haciendo su parte”.

ropa vestimenta comercio.jpg

Por otra parte, Marcelo Vargas, de la Cámara de Comercio del Interior, sostuvo a este diario que las ventas siguen muy planchadas desde mayo. “El sábado pasado se vio gente, pero no hubo muchas ventas. Lo más solicitado fueron teléfonos, remeras y bufandas. Estamos quietos desde el 21 de mayo”, afirmó. En relación al invierno, agregó que “el clima no ayuda; no hay temperaturas bajo cero y eso se nota en la demanda”.