A partir del lunes 1° de septiembre, las personas con discapacidad en San Juan ya no necesitarán el tradicional “pase libre” para acceder al transporte gratuito en colectivos de la RedTulum. La nueva modalidad permitirá utilizar únicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con el DNI para validar el beneficio.
Desde este lunes no hará falta la credencial azul para personas con discapacidad
Desde el 1° de septiembre, las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos de San Juan mostrando su CUD y DNI, eliminando la necesidad del tradicional pase libre.