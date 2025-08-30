Desde este lunes no hará falta la credencial azul para personas con discapacidad

La medida fue acordada en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Gobierno, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos, reducir burocracia y garantizar mayor accesibilidad a los 29.000 beneficiarios registrados en la provincia.

Los usuarios deberán presentar la parte inferior del CUD, donde aparecen los datos del titular. En los casos en que el certificado incluya un acompañante, este también podrá viajar gratuitamente. La directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno, aclaró que, excepcionalmente, las credenciales anteriores seguirán vigentes para quienes tengan el CUD vencido y estén en proceso de renovación ante la Junta Médica de la Dirección de Personas con Discapacidad.