Desde este lunes no hará falta la credencial azul para personas con discapacidad

Desde el 1° de septiembre, las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos de San Juan mostrando su CUD y DNI, eliminando la necesidad del tradicional pase libre.

A partir del lunes 1° de septiembre, las personas con discapacidad en San Juan ya no necesitarán el tradicional “pase libre” para acceder al transporte gratuito en colectivos de la RedTulum. La nueva modalidad permitirá utilizar únicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto con el DNI para validar el beneficio.

La medida fue acordada en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Gobierno, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos, reducir burocracia y garantizar mayor accesibilidad a los 29.000 beneficiarios registrados en la provincia.

Los usuarios deberán presentar la parte inferior del CUD, donde aparecen los datos del titular. En los casos en que el certificado incluya un acompañante, este también podrá viajar gratuitamente. La directora de Personas con Discapacidad, Paula Moreno, aclaró que, excepcionalmente, las credenciales anteriores seguirán vigentes para quienes tengan el CUD vencido y estén en proceso de renovación ante la Junta Médica de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Moreno destacó además que el beneficio es personal e intransferible y abarca distintos fines: “Es un derecho que garantiza a las personas con discapacidad, de todas las edades, poder trasladarse a cualquier destino que necesiten, ya sea médico, asistencial, educativo, laboral, recreativo o social”.

La funcionaria también señaló que esta modalidad ya se aplica en otras provincias y que los CUD, tanto los antiguos en papel como los actuales con código QR, son válidos en todo el territorio nacional. La parte inferior del certificado puede cortarse y plastificarse para protegerlo. Antes, la credencial azul solo permitía viajar gratis dentro de San Juan, mientras que fuera de la provincia era necesario presentar el CUD.

Con esta medida, la provincia unifica el sistema y facilita el acceso al transporte gratuito a las personas con discapacidad, agilizando los trámites y otorgando mayor comodidad a los beneficiarios.

