Desde cuándo se pagará el nuevo valor del pasaje de colectivo

Leé también: Se actualizó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

En diálogo con Canal 8, la ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que desde SUBE no cargaron en tiempo y forma los nuevos montos, dada la gran demanda por parte de otras provincias que también ajustaron el valor de sus pasajes. Si bien no pudo precisar una fecha en específico, no se descarta que esta misma semana se comience a aplicar la suba en todas las unidades de RedTulum.