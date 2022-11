Denunció que su hija fue abusada por el padre y un juez la quiere revincular

Eugenia, la mamá de una niña de 4 años, al borde de un ataque de nervios suplicó que la Justicia no revincule a su hijos: uno de 24 meses y la nena de 4 años con el hombre que fue denunciado por el presunto delito de abuso sexual. En diálogo con sanjuan8.com explicó que en 2021 su hija le comentó que su papá realizaba juegos con sus partes íntimas.

“De manera forzada, personal policial se llevó a mi hija para que visite a su papá. Yo jamás obstruí ese vínculo, pero fue ella quien me pedía no visitar al progenitor y fue ahí que indagando me pudo decir lo que pasaba en esas visitas”, comenzó explicando a este diario.

Por ese entonces, la mujer oriunda del departamento de Zonda, fue hasta ANIVI y denunció el caso. Pero, la denuncia no prosperó. “Jugamos al baile de la colita y del oso”, fue lo que dijo la nena a su mamá entre otros detalles que se resguardan por la integridad de la niña.

“En el ANIVI me dijeron que no era viable y nuevamente los revincularon”, informó la mujer.

Luego de esa primera denuncia, otro hijo de la mujer le contó que cuando salía a realizar las compras o se bañaba, el padre de sus dos hijos más pequeños habría abusado de él, pero según detalló nuevamente la Fiscalía no las escuchó y la denuncia no prosperó.

Por eso, el juez Esteban De la Torre, junto al equipo judicial, ordenó que la nena y un bebé de 24 meses se revinculen con el padre. Fue ahí que la mujer junto a otras madres, parte de la Asociación de Madres Protectores, llegaron hasta el Juzgado Anexo Mitre, ubicado sobre calle Mitre antes de General Acha, y con pancartas pidieron que se escuche a los niños y niñas que manifiestan ser víctimas de abusos sexuales.

“Después de presentar el protocolo Ángel Guardián tenemos que estar en esta revinculacion forzosa”, dijo Patricia una referente de la asociación a sanjuan8.com, quien aclaró que los progenitores tienen más derechos que las infancias. “Esto es una locura”, finalizó la referente.

Si conocés que un niño o niña es víctima de abuso sexual podés pedir ayuda en ANIVI o llamando al 102.