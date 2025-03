Delgado: "Hoy la Policía tiene el respaldo del Ejecutivo y de la Justicia"

Por otro lado, comparó la situación de los efectivos en la actualidad, donde tienen un mayor desenvolvimiento en su accionar, algo que en el pasado fue restringido por gobiernos anteriores. “Hoy la policía tiene la espalda, está actuando. Hoy sucede un hecho delictivo y la mayoría de los casos se resuelven. Hoy tenemos un sistema Acusatorio y de Flagrancia que están funcionando, pero el respaldo a la Justicia en esos dos sistemas descansa en la policía. Cada funcionario que ejecuta junto a los fiscales, es policía. Hoy la policía está trabajando y hace su trabajo profesionalmente porque tiene el respaldo del Poder Ejecutivo y de la Justicia”.

Además, habló de la rápida resolución de los delitos. “Los resultados están a la vista porque el sistema Acusatorio y Flagrancia están actuando y los resultados se ven en un Servicio Penitenciario que está cada vez más colapsado. Antes, una persona que era detenida por un delito volvía a su domicilio porque obtenía un beneficio, porque tenía un expediente que empezaba a circular y entraba en un limbo y no se resolvía. Hoy no, tenemos personas en el servicio penitenciario desde días hasta meses, también tenemos personas que cometen delitos y obtienen beneficios de medidas alternativas porque así lo establece la ley penal. Hoy tienen una oportunidad, no aprovechan la medida alternativa, comete un delito, vuelve al SPP y se le suma lo que hizo antes y lo nuevo”.

También habló sobre las 40 pistolas Taser que adquirió la provincia y su aplicación. “Van a ser usadas en casos específicos que está detallado en un protocolo que ya está terminado por parte del Ejecutivo y ahora pasara a consideración del Ministerio Público Fiscal para que también hagan su aporte correspondiente. Esto sumado a la capacitación y cuando concluyamos estos procesos, estos dispositivos electrónicos van a empezar a funcionar de acuerdo a las necesidades”.

Para finalizar, Delgado remarcó que “el objetivo es que el sanjuanino se sienta seguro. La tecnología hoy ha venido para quedarse. Cuando se fue la anterior gestión, casi dejan vacío el Cisem, había más de 100 cámaras que no funcionaban por falta de mantenimiento, era un Cisem sin gente; un SPP con obras paralizadas y que no podía recibir a los condenados por el nuevo sistema, un sector 5 con 10 personas trabajando cuando debería haber 100, como está hoy; un penal de Ullum que estaba paralizado el terreno con avance de obra del 10%. Estaba paralizado el sistema de seguridad en la provincia. Hoy tenemos 97% del Cisem funcionando y hay 130 efectivos más en la calle.

Vamos hacia el San Juan que era antes, caminar tranquilo por la calle, que la persona de bien vaya tranquilo a su trabajo, que quien esté en su casa disfrute tranquilo de su día de descanso, y aquel comerciante que abre sus persianas pueda hacerlo con tranquilidad”, culminó.