Para dimensionar de qué estamos hablando, el artillero riojano emitirá cuasi monedas por la friolera de 22.500 millones de pesos. Las consecuencias para una provincia que el empleo público es de alrededor del 70%, se niega a la explotación de sus recursos naturales o a la llegada de empresas privadas, su pronóstico por cierto es desalentador. Igualmente, arremete contra el área chica acompañado por el grito de la tribuna sin saber si el tiro del final le va a salir.

Antes de entrar a ocuparnos de la presentación de nuestro presidente en el gran Festival de Davos, donde los premios no existen porque los muchachos de la mosca internacional no te regalan nada, convengamos aceptando que Javier Milei es un personaje excéntrico.

Si estamos de acuerdo con esta descripción le seguimos poniendo fichas. Vamos a los bifes, las urnas le han dado una contundente misión: arreglar la economía argentina.

Pensar que el discurso de Davos sea representativo de lo que piensa la mayoría de la sociedad sobre lo que le pasa al mundo, incluidos a los que le metieron el voto, sería una ingenuidad. A además de lo polémico, nos trajo a la memoria ese barretin que tienen los líderes políticos argentinos por dar clases magistrales ante escenarios de elite. Pareciera marcar una cierta patología extraña. Estamos de mitad de tabla para abajo y queremos decirle a los de arriba cómo se ganan los partidos.

¡Sí invita a pensar que el presidente cree que la mayoría de los argentinos votaron sus ideas y no que lo prefirieron sobre lo que significaba Unión por la Patria!

Para una mitad del país es Gardel, Lepera, Leguizamo y los 5 guitarristas. Haga y diga lo que se le antoje. Hacer una férrea defensa del capitalismo de libre empresa en la cuna del capitalismo por lo menos suena a rarito. Ni que hablar cuando se refirió a las desdichas del socialismo que para Europa es un tema superado. En fin, el León creía seguir en campaña electoral, solo faltaba de fondo el sonido de La Renga y los creyentes haciendo pogo.

El mensaje dado por el presidente Milei debería ser un antes y un después para el resto de la política. La línea marcada para nada puede pasar por indiferente, especialmente para su socio la Unión Cívica Radical. El presidente tuvo la oportunidad de mostrar su visión ultra liberal al mundo.

Su debut internacional sembró inquietudes entre los empresarios y economistas presentes. Esto no quita que para los líderes de negocios la argentina brinda una oportunidad.

Pese al cambio de gobierno en el exterior todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro económico del país. No aparece el plan de estabilización de la economía. El descontrol de la argentina sobre la inflación sigue preocupando a los empresarios con posibilidades de invertir, amén de la inseguridad jurídica y un sistema laboral que no cierra. La licuación de deudas no es sostenible, no estabiliza. Siempre se dice que si el Estado no ajusta, el ajuste lo hace el mercado. Se está produciendo lo segundo, sostener que los precios bajen con la caída de la actividad económica es un arma de doble filo.

Dos datos a tener en cuenta; Occidente no está en peligro, la que está en peligro es la Argentina. El Club del helicóptero esta semana se viste del Club de Saúl Querido. A 45 días de la asunción del nuevo gobierno aparece el primer paro nacional, esperemos que la idea no sea sacarle el récord al entrañable Saúl Ubaldini y aprendamos de las lecciones de Occidente de cómo se sale de las crisis.