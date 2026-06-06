Cuidados clave para prevenir enfermedades durante el invierno

* Sostener hábitos de higiene personal, tales como:

* Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

* Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

* Utilizar barbijo en situaciones de riesgo. Las personas con síntomas respiratorios que deban cuidar bebés o convivir con personas vulnerables deben usar barbijo para reducir el riesgo de contagio.

* Usar barbijo en las salas de espera de las instituciones de salud. Esta medida contribuye a disminuir las infecciones cruzadas y protege tanto a pacientes como al personal sanitario. Por ello, se solicita que todas las personas mayores de 2 años que concurran a una consulta médica lo hagan utilizando barbijo.

Ante la aparición de síntomas, se recomienda evitar la automedicación y consultar oportunamente con un profesional de la salud.

La adopción de estas medidas permite reducir riesgos, prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad durante la temporada invernal.