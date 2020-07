En cuarentena obligatoria hubo por día una denuncia de abuso sexual contra niñas y niños

Las denuncias por abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes bajaron drásticamente durante el periodo de cuarentena obligatoria en San Juan. Así lo reveló un análisis exhaustivo al que accedió sanjuan8.com y comprende el periodo desde el 15 de marzo al 31 de mayo.

En 77 días se registraron en ANIVI, 89 presentaciones judiciales, es decir que cada 24 horas se denunció 1,15 casos. En 2019, en el mismo periodo se dieron 165 casos: más de dos denuncias por día. Esta disminución de denuncias por abusos sexuales es una preocupación a nivel nacional, ya que el panorama se repitió en todo el país y justamente no significa que no se den abusos, sino todo lo contrario, no se denuncian. ¿Las razones?

“Se puede presumir que los factores de protección han disminuido, porque no hay escuela, por ejemplo, y los factores de riesgo podrían haber aumentado, porque al aislamiento que los violentos utilizan como modus operandi, se agrega el propio de la cuarentena”, aseguró Marisa Graham, defensora de Niños, Niñas y Adolescentes a Télam.

Este mismo panorama dio Patricia Sirera, asesora de Menores, a sanjuan8.com cuando semanas atrás, se conoció un presunto caso de abuso sexual contra un bebé: “En marzo se recepcionaron 40 causas por abuso, maltrato u hostigamiento y en abril apenas 10. ¿Dejaron de haber casos en San Juan?”, se preguntó en ese momento Sirera.

El tema es que con la ausencia de los niños en las escuelas se dejó de tener las denuncias que presentan las maestras. “Son aliadas nuestras” , dijo la asesora de Menores en referencia al rol que cumplen las docentes en la detección de cualquier tipo de abusos. Por eso pidió a los vecinos que se animen a denunciar cualquier tipo de violencia.

sanjuan8.com pudo conocer algunas estadísticas que se mantuvieron durante los dos años analizados y siguen poniendo el foco en la familia o entorno de las víctimas. Por ejemplo, las mayores denuncias por ataques sexuales contra menores provienen de una persona extrafamiliar, por ejemplo un amigo de la familia o un vecino cercano. Durante esta cuarenta fueron denunciadas 44 personas fuera del vinculo familiar.

El segundo más denunciado desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros y tíos: en este periodo se acusó a 12 hombres parejas de las madres de las víctimas y a 12 tíos.

Respecto al rango de edad de la víctima son variados, pero 44 casos pertenecen a niñas, niños y adolescente entre 12 y 17 años, en segundo lugar con 26 denuncias se da en el rango entre los 6 y 11 años; y 19 casos de 0 a 5 años .

Otro dato que se repitió es que tanto en el 2019 como en el 2020, más del 70% de las denuncias en San Juan pertenecen al género femenino.

Además de las agresiones sexuales y los castigos crueles o humillantes, las y los chicos en cuarentena pueden ser víctimas indirectas de la violencia de género sufrida por las mujeres de la familia, pero también de desatención, sobreexigencia escolar, maltrato psicológico, o tareas domésticas excesivas.

“Hemos visto que el virus afecta menos a NNyA pero en Unicef decimos que son las víctimas ocultas de la pandemia, porque su escuela está cerrada, porque en las políticas de seguridad alimentaria no tienen en cuenta los preparados para menores de 2 años, porque aumenta la violencia y porque la atención médica se puede ver afectada por la saturación de los sistemas de salud”, señaló, Olga Isaza, representante adjunta de Unicef Argentina.