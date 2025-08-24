Cronograma de desinfección y control ambiental en Capital

Municipalidad de la Ciudad de San Juan

Turno Mañana – Desinsectación y Educación Ambiental

Lunes 25:

Operativo en el cuadrante delimitado por calle 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.

Martes 26:

Desinsectación en el área comprendida entre calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Miércoles 27:

Intervención en el cuadrante de calle 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón, Aristóbulo del Valle y calles internas.

Jueves 28:

Nuevamente se trabajará en el sector de calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Viernes 29:

Continuación del operativo en la misma zona: calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.

Turno Tarde – Desratización y Desinsectación

Lunes 25:

Operativo en el cuadrante comprendido por Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador, Alvear y calles internas.

Martes 26:

Trabajo de control en la zona de Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza y calles internas.

Miércoles 27:

Intervención en el área comprendida por Ignacio de la Roza, Urquiza, Libertador, Av. España y calles internas.

Jueves 28 y Viernes 29:

Atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema de reclamos municipal.