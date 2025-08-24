Cronograma de desinfección y control ambiental en Capital

Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Turno Mañana – Desinsectación y Educación Ambiental
Lunes 25:
Operativo en el cuadrante delimitado por calle 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe, Aberastain y calles internas.
Martes 26:
Desinsectación en el área comprendida entre calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.
Miércoles 27:
Intervención en el cuadrante de calle 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón, Aristóbulo del Valle y calles internas.
Jueves 28:
Nuevamente se trabajará en el sector de calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.
Viernes 29:
Continuación del operativo en la misma zona: calle 9 de Julio, Aberastain, Pedro Echagüe, Av. Rawson y calles internas.
Turno Tarde – Desratización y Desinsectación
Lunes 25:
Operativo en el cuadrante comprendido por Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador, Alvear y calles internas.
Martes 26:
Trabajo de control en la zona de Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza y calles internas.
Miércoles 27:
Intervención en el área comprendida por Ignacio de la Roza, Urquiza, Libertador, Av. España y calles internas.
Jueves 28 y Viernes 29:
Atención de pedidos particulares ingresados a través del sistema de reclamos municipal.