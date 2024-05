Crimen de Yolanda: el menor, con asistencia médica y custodia

Leé: Atacaron a mazazos a una mujer de 71 años en pleno centro

En este contexto, el juez solicitó una evaluación al adolescente para determinar dónde puede quedar en resguardo de forma definitiva.

Previamente, durante el allanamiento en la casa del adolescente implicado, el fiscal Iván Grassi manifestó que esta situación del menor “era una posibilidad, porque a simple vista de advertiría que el joven podría tener alguna especie de problema”. Sumado a esto, el coordinador de la UFI Delitos Especiales subrayó que “era una de las hipótesis que barajábamos desde el momento de la comisión, porque en la filmación se veía un hecho bastante extraño, no le roba a la señora y no había vínculo entre ellos. Además, en la huida, este joven agitaba los brazos o daba saltos como quien no se encuentra ubicado en tiempo y espacio”.



En el allanamiento en la casa de su madre, sobre calle Gorriti, en Santa Lucía, los peritos secuestraron las prendas que habría tenido puestas el adolescente y que se ven reflejadas en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona del crimen. Entre lo secuestrado están las zapatillas, pantalón, buzo campera, barbijo, guantes y mochila que tenía al momento en el que habría cometido el hecho. Todo esto será peritado y buscarán restos de sangre o de material genético para el cotejo de ADN.