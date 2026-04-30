River Plate empata con Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un momento de reconstrucción tras la caída en el Superclásico, pero mostró reacción con una victoria reciente en el torneo local. Ahora, el desafío es sostener esa recuperación en el plano internacional, donde cada punto empieza a pesar.

Del otro lado, Bragantino aparece como un rival incómodo, sobre todo en condición de local. Con 3 puntos en el grupo, el equipo brasileño también se juega una carta fuerte para no quedar fuera de la pelea. La lógica del grupo marca que se trata de un duelo directo entre candidatos.

En lo futbolístico, River apostará a un esquema ofensivo con nombres como Facundo Colidio y Maximiliano Salas en ataque, mientras que Bragantino buscará imponer su dinámica de posesión y presión alta, características que lo convierten en un rival exigente en su estadio.

El partido no es uno más. Es, en términos concretos, una disputa por el liderazgo y por el control del grupo. En este tipo de torneos, esos detalles suelen definir el futuro mucho antes de lo esperado.