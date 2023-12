Crimen en Chimbas: liberaron a una imputada y el vecino, más complicado

Este viernes, en una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal Iván Grassi, Coordinador de la UFI Delitos Especiales, solicitó que se cambiara la prisión preventiva de la mujer, porque razones humanitarias debido a que tiene bajo su cuidado a sus tres hijos menores de edad. Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías Javier Figuerola le otorgó la libertad luego de permanecer durante 9 días presa. Esto va de la mano con la imposición de medidas cautelares como no entorpecer la investigación; la promesa de someterse al proceso y presentarse cada 10 días en la Comisaría 36 (la acusada fijó un nuevo domicilio en Rawson); no salir de la provincia sin permiso y no acercarse al lugar del hecho.

Sin embargo, esto no significa que la mujer haya quedado desvinculada de la causa, porque aún resta prueba por producir, como los resultados de las pericias genéticas y de los celulares. Pero esto no ameritaba para la Fiscalía que estuviese bajo una medida cautelar más gravosa.

Esto es porque las medidas probatorias en cuanto a la imputada ya estarían aseguradas y la atención de la autoría del crimen estaría direccionado hacia su marido y el vecino de la víctima.

Quien está cada vez más complicado en la causa es Luis Darío Endrizzi, el vecino de Crespillo. En el último allanamiento, secuestraron elementos incriminantes: $17.000 con una faja de BBVA (la misma con la que habría cobrado la jubilación Crespillo) y la tarjeta SUBE de la víctima.

Los investigadores creen que el motivo del crimen habrían sido problemas por la herencia y los terrenos de Crespillo. Los otros dos imputados no tienen antecedentes y permanecen alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso.