La Feria de Capital celebró sus 70 años con un nuevo museo

Durante toda la mañana, los asistentes disfrutaron de espectáculos artísticos y compartieron el tradicional chocolate con churros que endulzó la jornada de festejo.

En este marco, la intendente recorrió la feria, saludando a los puesteros, trabajadores y vecinos. Durante su visita, Susana Laciar expresó que “hay un profundo compromiso por poner en valor la historia de la Ciudad de San Juan, orgullosamente la Capital de todos los sanjuaninos” y saludó a todos deseando “¡que tengamos 70 años y muchos más, con lugares de encuentro, de feria, de trabajo, porque con sus manos, con su esfuerzo, con su pasión hacen grande nuestra Ciudad!”.

También, la intendente y las autoridades realizaron el descubrimiento de la placa conmemorativa por los 70 años de la institución, dejando inaugurado oficialmente un espacio de recuerdo de elementos históricos de la Feria, denominado museo.

El valor de la memoria y el trabajo

El espacio de memoria rinde homenaje a la identidad, al esfuerzo colectivo y a las raíces de este lugar. Cada rincón tiene una historia que contar y esa historia cobra vida a través de los objetos que quedarán expuestos.

Gracias al compromiso y al rescate conjunto de los puesteros y trabajadores, se recuperaron piezas que forman parte del patrimonio vivo de la feria:

- Juego de arado y herramienta de cosecha de vid: elementos que recuerdan que todo comienza en la tierra fértil, en el trabajo rural y en la cultura de la cosecha que tanto nos define.

- Microscopio y balanzas de precisión: testimonios del rigor sanitario, la responsabilidad bromatológica y el cuidado técnico que históricamente caracterizaron al antiguo matadero.

- Máquina de cortar fiambre: postal entrañable del comercio de cercanía, del mostrador que atiende con nombre propio y del vínculo diario con cada vecino.

Entre todos estos elementos, hay uno que marca el pulso de la historia común: la campana. Durante décadas, su sonido ordenó los días. Marcaba con fuerza la hora del inicio de cada jornada y el merecido descanso al final del día. Era la voz que llamaba a la acción, que reunía a productores, comerciantes y compradores bajo un mismo compromiso de trabajo y comunidad. Ese sonido sigue resonando en el espíritu de cada puestero que hoy levanta su persiana con la misma dedicación y la misma esperanza.

Mural conmemorativo

Y esta historia también comenzará a quedar plasmada hoy en una obra. Durante la celebración, el artista Felipe Lloveras, “LLove”, realizó en vivo un mural conmemorativo por los 70 años de la Feria y Mercado de Abasto.

Una obra que fue naciendo mientras transcurría la fiesta y que quedará para siempre como testimonio de este aniversario.

Los presentes se acercaron durante la mañana para acompañar el proceso creativo y descubrir cómo la historia de la feria se transforma también en arte.