Día del Estudiante: el festejo será el domingo 20 de septiembre

Debido a que el 21 de septiembre es día hábil, y en busca de que nadie se pierda de festejar ese momento, el evento fue trasladado al domingo. Como será en las inmediaciones del Parque de Mayo, se busca evitar embotellamientos de vehículos e interferir en las rutinas del resto de los sanjuaninos.

El pulmón verde de la ciudad será nuevamente el lugar elegido para que chicos de primaria, secundaria y nivel universitario o terciario, puedan disfrutar de su día. Con una programación que arrancará desde la mañana y tendrá un amplio abanico de actividades deportivas, recreativas y culturales.