Comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por chicos y chicas en San Juan: el festejo del Día del Estudiante y del Día de la Primavera. Desde Gobierno están organizando un importante show, que finalmente se adelantará al domingo 20 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales a sanjuan8.com.
Día del Estudiante: el festejo será el domingo 20 de septiembre
El festejo se adelanta al domingo, porque el 21 de septiembre es día hábil, para que nadie se quede con ganas de celebrar.