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Día del Estudiante: el festejo será el domingo 20 de septiembre

El festejo se adelanta al domingo, porque el 21 de septiembre es día hábil, para que nadie se quede con ganas de celebrar.

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por chicos y chicas en San Juan: el festejo del Día del Estudiante y del Día de la Primavera. Desde Gobierno están organizando un importante show, que finalmente se adelantará al domingo 20 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales a sanjuan8.com.

Debido a que el 21 de septiembre es día hábil, y en busca de que nadie se pierda de festejar ese momento, el evento fue trasladado al domingo. Como será en las inmediaciones del Parque de Mayo, se busca evitar embotellamientos de vehículos e interferir en las rutinas del resto de los sanjuaninos.

El pulmón verde de la ciudad será nuevamente el lugar elegido para que chicos de primaria, secundaria y nivel universitario o terciario, puedan disfrutar de su día. Con una programación que arrancará desde la mañana y tendrá un amplio abanico de actividades deportivas, recreativas y culturales.

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Habrá al menos dos escenarios, con una grilla de artistas locales que aún no se dio a conocer. Músicos y artistas desplegarán su talento sobre tablas y darán marco a este importante show.

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