Con el propósito de concienciar sobre la importancia de la detección precoz del tumor más frecuente en mujeres a nivel global, el Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha la Semana de las Mamografías en coincidencia con el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre.
Arranca la Semana de las Mamografías para mujeres sin obra social
A través de la Unidad Sanitaria Móvil Ginecológica, ofrecerán 30 turnos diarios por WhatsApp para mujeres de 40 a 70 años sin cobertura médica.