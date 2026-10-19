Arranca la Semana de las Mamografías para mujeres sin obra social

La campaña se lleva a cabo mediante la Unidad Sanitaria Móvil Ginecológica, que quedó emplazada sobre avenida Ignacio de la Roza, entre calles Las Heras y España (vereda sur), en Capital. El camión sanitario atenderá desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre, en el horario continuo de 09:00 a 17:00 hs. La iniciativa está focalizada de forma prioritaria en mujeres de entre 40 y 70 años que no cuenten con obra social, sin requerimiento de derivación médica y que no se hayan practicado este chequeo en el último año.

El foco organizativo estará puesto en la asignación de turnos: se entregarán exactamente 30 turnos diarios, los cuales deben agendarse previamente enviando un mensaje a la línea de WhatsApp 264 5832916. Desde la cartera sanitaria aclararon que aquellas usuarias que queden fuera del cupo inicial de 30 lugares por jornada recibirán un mensaje de respuesta para reprogramar la mamografía en otro mamógrafo perteneciente a la red sanitaria pública provincial.