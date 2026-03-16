Contrarreloj: GERAS, enduristas y baqueanos buscan al motociclista desaparecido

Grupo GERAS: El personal especializado en rescates de montaña lidera las columnas de ascenso, coordinando las comunicaciones y el rastreo en zonas de difícil acceso.

Baqueanos: Su intervención es vital para identificar posibles desvíos en senderos no marcados y pasos naturales que Flores podría haber tomado al desorientarse.

Enduristas voluntarios: Conocedores de la potencia y las huellas de las motos, colaboran siguiendo el rastro de la Yamaha WR450 azul y blanca en la que se movilizaba el desaparecido.

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Según el relato de los cinco compañeros de Flores, el grupo se detuvo a las 17:00 para asistir a uno de los motociclistas que sufrió un desperfecto técnico. Fue en ese intervalo cuando Flores Saldívar decidió adelantarse solo en el descenso.

"Hubo un desperfecto que hizo que se dividieran un poco y ahí perdieron el rastro", explicó el fiscal Achem. El último contacto visual ocurrió en la zona de Corral de Piedra. A pesar de que el hombre de 45 años es un conocedor de la zona, las autoridades no descartan que una falla mecánica en su propia unidad o una caída lo hayan dejado varado antes de que cayera la noche.