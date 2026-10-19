Continúan las obras de mitigación en Pocito y Santa Lucía ante El Niño

Asimismo, comenzaron las tareas de encauzamiento en el Dren Andrade, mientras que los trabajos previstos en el sector de Bosque Moya ya fueron finalizados.

Por su parte, en Santa Lucía, las tareas se desarrollan en dos frentes de trabajo. En calle Cordillera de los Andes, entre Angualasto y San Juan, se lleva adelante la reapertura del Dren Zapata. En tanto, sobre calle Roque Sáenz Peña, se trabaja en la reapertura y limpieza del Dren 25 de Mayo.

Como parte de la continuidad de las intervenciones, está previsto avanzar con los trabajos sobre el Dren Zapata, a la altura del asentamiento Pedro Echagüe.

Estas acciones forman parte de una planificación coordinada para intervenir en sectores estratégicos, mejorar la capacidad de conducción y escurrimiento del agua y fortalecer las tareas de prevención frente a eventuales emergencias. Se trata de obras de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan reducir su impacto y mejorar la preparación del territorio ante distintos escenarios.