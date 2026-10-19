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Ofrecen nuevas herramientas de financiamiento para el mercado de capitales

La invitación está dirigida a empresarios de San Juan que deseen incorporar nuevas herramientas de financiamiento y fortalecer su participación en los mercados internacionales.

Se trata de una charla coorganiza por la Dirección de Comercio Exterior con la Bolsa de Comercio de San Juan, que se realizará el jueves 22 de octubre, a partir de las 18 horas. Está dirigida a empresarios que exportan o buscan expandir sus negocios a mercados internacionales.

Las empresas exportadoras de San Juan y aquellas que proyectan expandirse a mercados internacionales tendrán la oportunidad de conocer nuevas alternativas para financiar sus proyectos. Esta charla sobre Mercado de Capitales para Exportadores se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio de San Juan (Av. José Ignacio de la Roza 125 este), el jueves 22 de octubre desde las 18 horas.

El encuentro permitirá conocer alternativas de financiamiento que ofrece el mercado de capitales y cómo pueden complementar las opciones tradicionales del sistema bancario para impulsar el crecimiento de las empresas.

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La invitación está dirigida a empresarios de San Juan que deseen incorporar nuevas herramientas de financiamiento y fortalecer su participación en los mercados internacionales.

Durante el encuentro se abordarán las distintas opciones de financiamiento que ofrece el mercado de capitales y su posible complementariedad con el financiamiento bancario. La propuesta busca brindar información, responder consultas y acercar nuevas herramientas a las empresas que buscan ampliar sus posibilidades de crecimiento.

La iniciativa representa un espacio para conocer otras alternativas financieras y analizar oportunidades que permitan acompañar los proyectos empresariales vinculados con la actividad exportadora.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/JQiJKD3i33egftDK9

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