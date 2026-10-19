Se trata de una charla coorganiza por la Dirección de Comercio Exterior con la Bolsa de Comercio de San Juan, que se realizará el jueves 22 de octubre, a partir de las 18 horas. Está dirigida a empresarios que exportan o buscan expandir sus negocios a mercados internacionales.
Ofrecen nuevas herramientas de financiamiento para el mercado de capitales
La invitación está dirigida a empresarios de San Juan que deseen incorporar nuevas herramientas de financiamiento y fortalecer su participación en los mercados internacionales.