Ofrecen nuevas herramientas de financiamiento para el mercado de capitales

La invitación está dirigida a empresarios de San Juan que deseen incorporar nuevas herramientas de financiamiento y fortalecer su participación en los mercados internacionales.

Durante el encuentro se abordarán las distintas opciones de financiamiento que ofrece el mercado de capitales y su posible complementariedad con el financiamiento bancario. La propuesta busca brindar información, responder consultas y acercar nuevas herramientas a las empresas que buscan ampliar sus posibilidades de crecimiento.

La iniciativa representa un espacio para conocer otras alternativas financieras y analizar oportunidades que permitan acompañar los proyectos empresariales vinculados con la actividad exportadora.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/JQiJKD3i33egftDK9