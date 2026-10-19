La moda de las piedras en las macetas esconde un error frecuente con la lengua de suegra

Colocadas de manera adecuada, las piedras de tonos neutros o blancos brindan una serie de ventajas prácticas. Crean un acabado prolijo que resalta el verde intenso de las hojas y evita que el sustrato se disperse fuera de la maceta, señalan los expertos en jardinería.

Por otro lado, al momento del riego, amortiguan la caída del agua, impidiendo que la tierra ensucie la estructura o los bordes del recipiente. Además, ayudan a reducir la evaporación directa que provoca el sol o las corrientes de aire sobre la capa superior del suelo.

Sin embargo, los especialistas remarcan que estos beneficios son puramente funcionales y cosméticos: las piedras no mejoran la calidad del suelo ni salvan a la planta si nos pasamos con el riego.

El mito del drenaje: lo que nunca debes hacer

Existe la falsa creencia de que colocar piedras en el fondo del tiesto o sobre la tierra evita la pudrición del sistema radicular. Al ser una variedad suculenta, la lengua de suegra almacena reservas hídricas en sus tejidos y soporta mucho mejor la sequía que el suelo empapado.

Las piedras en la base de la maceta no sustituyen a un sustrato poroso y pueden crear un depósito de agua estancada justo por encima de las piedras, pudriendo las raíces inferiores.

Si la cobertura es densa, se genera un "efecto invernadero" que impide que la tierra respire y dificulta verificar si el suelo está realmente seco antes del siguiente riego.

Guía para un uso seguro y un riego adecuado

Para combinar decoración y salud vegetal sin correr riesgos, conviene seguir estas pautas:

Disponer una capa delgada de piedras limpias (libres de productos químicos) y dejar áreas del sustrato visibles para monitorear el nivel de humedad.

Evitar que las piedras presionen el nacimiento de las hojas, ya que el contacto permanente con la humedad en esa zona ablanda los tejidos.

Si las hojas están amarillentas, arrugadas o manchas oscuras, retirar las piedras inmediatamente.

No existe un calendario fijo. La regla de oro para esta planta es dejar secar completamente la tierra entre riego y riego. Comprobar la humedad insertando un palito de madera hasta el fondo: si sale limpio y seco, es momento de aportar agua; si sale con tierra adherida, esperar unos días más.