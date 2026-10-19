La historia del geólogo que inspiró la temática de la Fiesta Nacional del Sol

Su historia dio un vuelco en 1986 tras entablar amistad con Oscar Alcober en el Museo de Ciencias Naturales. De la mano del paleontólogo estadounidense Paul Sereno, emprendió el redescubrimiento de Ischigualasto. En ese lugar se halló el único cráneo completo de Herrerasaurus y, en 1991, vivió el momento más emocionante de su vida profesional: el descubrimiento del Eoraptor.

“Tengo buen ojo. Me apasiona buscar; me gusta cuando encuentro algo, ponerme con el pincel y estar horas echado picando. A pesar de haber participado en miles de hallazgos, cada uno lo vivo como si fuera el primero”, expresa Ricardo, el único científico sanjuanino de la Universidad Nacional de San Juan que publicó como autor principal en las prestigiosas revistas Science y Nature.

A lo largo de cuatro décadas, acampó durante dos meses al año en pleno desierto, sorteando anécdotas e inclemencias.

De allí y del reciente descubrimiento del yacimiento Balde de Leyes (Caucete) surgieron decenas de nuevas especies para la ciencia como el Sanjuansaurus, Panphagia y hasta los primeros reptiles voladores del hemisferio sur para el Triásico.

Actualmente, Martínez integra el equipo del Museo Paleontológico (MuPa) un espacio de vanguardia próximo a inaugurar que busca democratizar el conocimiento. “Para nosotros la idea no era que el paleontólogo esté encerrado para ser famoso en la ciencia, sino transferir el conocimiento a la gente. Queremos una exhibición descollante, donde el chico o el grande se entretenga y aprenda, que no sea el museo de las vitrinitas”.

Ese mismo espíritu de divulgación se trasladará al espectáculo del Velódromo Vicente Chancay, donde su recorrido vital y científico será el marco argumental para un gran despliegue de danza, música y actuación.

Para Ricardo, que la Fiesta Nacional del Sol tome esta temática representa un motivo de orgullo profundo: “Los dinosaurios son más sanjuaninos que las semitas”, dice y agrega que “San Juan tiene algo que no existe en otro lugar del mundo y es el registro del origen de los dinosaurios y de las faunas actuales. Me gustaría que en esta fiesta la gente sea consciente del tesoro que tenemos”.

A sus 72 años y sin intenciones de retirarse del todo, el científico que puso a la provincia en la cima de la paleontología global celebra que la historia de la tierra vuelva a cobrar vida, esta vez sobre el escenario.

Sobre el show

“Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” será el show artístico que se pondrá en escena en el Velódromo Vicente Chancay durante la Fiesta Nacional del Sol 2026.

La historia girará en torno a su protagonista, Ricardo, un niño apasionado por los dinosaurios. En las páginas de su bitácora dibuja, escribe e imagina mundos en los que aquellas criaturas cobran vida y lo invitan a emprender una gran aventura. Impulsado por la curiosidad, el asombro y el deseo de encontrar una respuesta, Ricardo inicia un viaje que trasciende el tiempo y la imaginación. Aquella fascinación que nace en su infancia, entre dibujos, preguntas y sueños, se transforma en búsqueda de conocimiento y, en el camino a su vocación.

Con esta propuesta, grandes y chicos serán espectadores de esta obra caracterizada por la imaginación, curiosidad y fascinación por los dinosaurios.

Así, la edición 2026 de la celebración sanjuanina desplegará un sinfín de talento artístico, que se podrá disfrutar los días 20, 21 y 22 de noviembre, a las 21 h, en el Velódromo. Cabe destacar que todas las entradas incluirán acceso al show y que habrá ubicaciones para quienes ingresen en silla de rueda, cuyos tickets se podrán retirar en boletería del Teatro del Bicentenario próximamente.