Conocé el estado de las rutas nacionales que pasan por San Juan

Ruta Nacional 153 (Dpto. Sarmiento): Habilitada sin inconvenientes.
Ruta Nacional 014 (Circunvalación San Juan): Transitable sin novedades.
Ruta Nacional 20: En buen estado, conecta San Juan con El Encón (San Luis).
Ruta Nacional 141: Apta para circular, une San Juan con Chepes.
Ruta Nacional 149 (Dpto. Iglesia): Transitable sin novedades.
Ruta Nacional 149 (Dpto. Calingasta): Habilitada, pero se recomienda especial atención por presencia de badenes.
Recomendaciones
- Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.
- Verificar documentación obligatoria.
- Conducir con atención en tramos con posibles irregularidades en el pavimento.
Información en Tiempo Real
Podés comunicarte con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional:
0800-222-6272 / 0800-333-0073
[email protected]