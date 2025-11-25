"
Conocé el estado de las rutas nacionales que pasan por San Juan

Vialidad Nacional informó a primera hora de este martes el parte de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan. Según la repartición nacional, todos los caminos están habilitados y transitables.

Ruta Nacional 40: Sin novedades. Transitable en los tramos San Juan–Mendoza, San Juan–Jáchal y Huaco–La Rioja.

Ruta Nacional 150: En condiciones normales, incluyendo los tramos Jáchal–Ischigualasto y Jáchal–Rodeo.

Ruta Nacional 153 (Dpto. Sarmiento): Habilitada sin inconvenientes.

Ruta Nacional 014 (Circunvalación San Juan): Transitable sin novedades.

Ruta Nacional 20: En buen estado, conecta San Juan con El Encón (San Luis).

Ruta Nacional 141: Apta para circular, une San Juan con Chepes.

Ruta Nacional 149 (Dpto. Iglesia): Transitable sin novedades.

Ruta Nacional 149 (Dpto. Calingasta): Habilitada, pero se recomienda especial atención por presencia de badenes.

Recomendaciones

- Realizar un chequeo completo del vehículo antes de salir.

- Verificar documentación obligatoria.

- Conducir con atención en tramos con posibles irregularidades en el pavimento.

Información en Tiempo Real

Podés comunicarte con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional:

0800-222-6272 / 0800-333-0073

[email protected]

